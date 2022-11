Infantino e a proibição de álcool nos estádios: «Não vão morrer se não beberem durante três horas»

A proibição de venda de bebidas alcóolicas nos estádios e nas suas redondezas durante o Mundial'2022, confirmada ontem na sequência de exigências feitas pelo Qatar, tem gerado alguma controvérsia. No entanto, Gianni Infantino desvalorizou a situação, garantindo, por outro lado, que não é apenas o país organizador que decide."Se este é o maior problema que temos para o Mundial, assino já por baixo, vou para a praia e fico a relaxar até dia 18 de dezembro. Qualquer decisão tomada para este Mundial é algo feito em conjunto entre Qatar e FIFA. Não vão morrer se não beberem durante três horas", atirou o presidente da FIFA este sábado, na conferência de imprensa de abertura da fase final da prova.A mudança repentina de decisão apanhou muitos de surpresa, incluindo um dos principais parceiros do torneio, a cervejeira norte-americana Budweiser. De acordo com o ‘The Guardian’, a empresa tem um acordo de patrocínio de 72 milhões de euros com a FIFA e a hipótese de avançar com um processo judicial contra a organização não está posta de parte. "No seguimento de reuniões com as autoridades do país organizador, foi decidido que as vendas de bebidas alcoólicas vão ser limitadas às Fan Zones e outros recintos licenciados, removendo os pontos de venda nos perímetros do estádio", lê-se no comunicado ontem divulgado pelo organismo que tutela o futebol mundial.