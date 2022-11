Inglaterra e Holanda ou Equador podem ser os primeiros apurados

Inglaterra e Holanda ou Equador podem hoje assegurar a passagem aos oitavos de final do Mundial'2022, a decorrer no Qatar, enquanto o Irão, de Carlos Queiroz, procura manter-se na luta pelo apuramento inédito.

Em Al Khor, no último encontro do dia, um triunfo diante os Estados Unidos deixa automaticamente a Inglaterra na próxima fase da competição e com a possibilidade de, na segunda jornada, também garantir já o primeiro lugar do Grupo B.

Para isso, País de Gales e Irão terão que empatar no outro encontro do apuramento, resultado que não interessa a Carlos Queiroz.

Após a goleada sofrida na estreia com os ingleses (6-2), a seleção iraniana vai tentar bater os galeses, em Al Rayyan, e continuar a sonhar com o primeiro apuramento de sempre para uns 'oitavos' do Campeonato do Mundo.

Gales e Irão defrontam-se logo às 13H locais (10H em Lisboa), enquanto Inglaterra e Estados Unidos fecham o sexto dia do Mundial2022, às 22H (19H).

Pelo meio, Holanda e Equador, ambos com três pontos na liderança do Grupo A, defrontam-se igualmente em Al Rayyan, e o vencedor deste duelo pode também fazer já a festa da qualificação.

Isso acontece caso o Qatar e Senegal empatem em Doha, num encontro marcado para as 16H locais (13H), antes do embate entre holandeses e senegaleses 19H (16H).

No caso da Holanda, um triunfo do Senegal perante os anfitriões também deixa os neerlandeses apurados caso vençam, enquanto ao Equador serve uma vitória do Qatar frente à seleção africana para seguir em frente, desde que vença o seu jogo.

O primeiro critério de desempate nos grupos será sempre a diferença de golos, seguido do maior número de golos marcados e só depois o resultado do duelo entre duas equipas.