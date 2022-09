Ingleses dizem que Equador continua em risco de falhar Mundial'2022: novas provas podem mudar a história

“Ecuador podría ser expulsado de Catar 2022”, dice el Daily Mail tras revelarse un nuevo audio de Byron Castillo confesando irregularidades sobre su nacionalidad.

Quando se pensava que a polémica em torno de Byron Castillo e a presença do Equador no Mundial'2022 estava já fechada, eis que o 'Daily Mail' revela documentos bastante comprometedores, que deixam de novo em causa a possibilidade daquela seleção sul-americana ser excluída do torneio que arranca dentro de pouco mais de dois meses no Qatar.No documento áudio em causa, alegadamente recolhido na entrevista feita há quatro anos por investigadores equatorianos em 2018, é possível ouvir-se o jogador a dizer que forma clara que nasceu em 1995 e não em 1998 como surge no seu certificado de nascimento equatoriano, a dar o seu nome como Bayron Javier Castillo Segura e não Byron David Castillo Segura, mas também a descrever em detalhe o processo de fuga da cidade colombiana de Tumaco para rumar a San Lorenzo, no Equador. É ainda revelado o nome de um empresário local que o terá ajudado a encontrar uma nova identidade.Estas conversas terão sido recolhidas na entrevista conduzida por elementos da equipa de investigação da Federação Equatoriana de Futebol (FEF) ao caso em 2018, que alegadamente foram ocultadas de forma a 'esquecer' o caso. A equipa de investigação até terá partilhado um relatório no qual conclui que Castillo era efetivamente um cidadão colombiano (nascido em Tumaco, em 1995), para lá do áudio agora evelado, mas a FEF terá decidido arquivar o caso e declarar o jogador como equatoriano apesar das provas em contrário.A prova mais forte das alegações lançadas pelo 'Daily Mail' é mesmo o tal arquivo de áudio de 2018, no qual Castillo confirma várias situações que agora nega. "Quando nasceste?", questiona o investigador, ao qual o jogador responde "em 1995". Na sequência, o investigador insiste "E que ano aparece no teu cartão de identidade?", ao qual Castillo contesta "98". Em seguida, o jogador aponta o seu nome real: "Bayron Javier Castillo Segura."Depois disso, Castillo descreve com algum detalhe a forma como deixou a Colômbia para rumar ao Equador. "Cruzei a fronteira porque, como sabes, equipas de Tumaco jogam em San Lorenzo. Fui a San Lorenzo treinar à experiência, lembro-me bem disso. Nunca fui escolhido por essas equipas nos testes, mas um amigo meu, que tinha sido escolhido, não apareceu e disseram-me para ir no lugar dele", lembrou."Voltei a casa, disse aos meus pais que tinha de ir, mas naquela altura não tínhamos muito dinheiro. Lembro-me bem disso. Não havia dinheiro e comecei a chorar. O meu pai disse que talvez fosse possível noutra altura e a minha mãe também. Ela ficou preocupada, não queria fazer-me isto... E eu estava preocupado também. O meu pai saiu às 7 e voltou às 11 ou 12, com dinheiro, uns 20 mil pesos colombianos. E com isso viajei até San Lorenzo. Cheguei e não sabia como resolver as coisas. Diziam isto e aquilo, que iam fazer isto, que me iam ajudar. Cheguei e comecei a jogar sem problemas. Eles apenas apareceram agora", disse na altura do depoimento. Nesse mesmo áudio, o 'Daily Mail' mostra ainda o momento em que Castillo fala do empresário que o ajudou com a identidade falsa, de seu nome Marco Zambrano. "Sim. Ele disse-me que me ia ajudar em tudo", confidenciou.Esta nova prova poderá mudar o rumo da história, isto quando faltam apenas três dias para a audiência na FIFA ao recurso apresentado pelo Chile. A primeira decisão foi favorável aos equatorianos, mas os chilenos, que podem herdar a vaga, não desistem e apresentaram novos argumentos para tentar reverter a decisão.Note-se que o Equador está integrado no Grupo A do Mundial'2022, juntamente com Qatar, Inglaterra e Irão. Os equatorianos são mesmos os adversários dos qataris no jogo de abertura, marcado para 20 de novembro.