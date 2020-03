Início da qualificação sul-americana para o Mundial pode ser adiada

A Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) comunicou esta quarta-feira que o arranque da qualificação para o Mundial do Qatar'2022, agendado para o final deste mês, poderá ser adiado se a FIFA assim o entender, tal como sucedeu com as eliminatórias no continente asiático devido ao coronavírus.





#COVID19: CONMEBOL analizará detalladamente cada caso y cómo afecta a sus competiciones, y acatará las decisiones de las autoridades sanitarias respetando siempre las regulaciones locales. pic.twitter.com/pmt7VW5fuO — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 11, 2020

As autoridades e entidades sul-americanas estão preocupadas com as viagens que os jogadores que atuam na Europa terão obritagotiamente de realizar para representarem as respetivas seleções nas duas primeiras jornadas de apuramento."Face às frequentes consultas sobre as eliminatórias do Qatar'2022, a CONMEBOL lembra que esta é uma competição organizada pela FIFA e qualquer notícia a esse respeito será comunicada pelos canais oficiais da entidade matriz", garantiu o organismo em comunicado divulgado no site e nas redes sociais.Relativamente aos encontros da Taça Libertadores e da Taça Sul-Americana, a CONMEBOL garante que "analisará detalhadamente cada caso e como isso afeta as suas competições e acatará as decisões das autoridades de saúde respeitando sempre as regras locais", dando como o exemplo do que irá suceder no Paraguai. "As partidas da Libertadores e da Sul-Americana no Paraguai serão realizadas à porta fechada fechados conforme decidiu a administração pública local", explicou a mesma nota.