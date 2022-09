Insólito: Google anuncia finalistas do Mundial do Qatar... por engano

Busquen “estadio Lusail eventos” en Google y miren el calendario.



Sí, el 18 diciembre, día de la final de Qatar 2022, ya sale con dos selecciones: Brasil-Francia.



Increíble. pic.twitter.com/TBfOnEHLTc — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 25, 2022

O Mundial'2022, no Qatar, terá início a 20 de novembro, mas o Google parece ter tentado prever o futuro, mais especificamente quem vai jogar a final do torneio.Durante algumas horas, o motor de busca mostrou as duas equipas que iriam disputar a final a 18 de dezembro: quem pesquisava sobre o jogo que se vai realizar no Estádio Lusail, deparou-se com um... Brasil-França.Mais: durante o período em questão, surgiam os primeiros jogos previstos para o recinto (seis da fase de grupos, entre os quais o Portugal-Uruguai), bem como um dos oitavos de final, outro dos 'quartos', um das 'meias' e a final.Segundo o AS, horas mais tarde, o Google corrigiu o erro e entre os resultados da pesquisa para "eventos no estádio Lusail" o Brasil e a França já não aparecem.