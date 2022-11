Irmãs comentam lágrimas de Cristiano Ronaldo: «Só quem passa sabe»

Cristiano Ronaldo não conteve as lágrimas quando entoou o hino antes do apito inicial no Portugal-Gana. A situação vista por milhões de portugueses não escapou às irmãs do capitão da Seleção Nacional, que utilizaram as redes sociais para deixarem mensagens ao irmão."Só quem passa sabe", escreveu Kátia Aveiro através da conta de Instagram. Também Elma, a irmã mais velha, comentou o episódio. "Isso mostra o amor que tens", acrescentou, não se ficando por aí. "Meu amor, como te amo. Vamos vencer. Estou sempre contigo", disse.