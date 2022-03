Já não há bilhetes no Dragão para o jogo de Portugal com a Macedónia do Norte

Corrida aos bilhetes para o Portugal-Macedónia do Norte no Dragão



Os bilhetes que estavam à venda no Estádio do Dragão para o jogo de Portugal com a Macedónia do Norte esgotaram esta sexta-feira.O triunfo da Seleção Nacional diante da Turquia deixou a formação das quinas a um passo do Mundial deste ano, o que gerou euforia entre os adeptos, que acorreram em força às bilheteiras.Portugal disputa a final do playoff diante da equipa que eliminou a Itália às 19h45.