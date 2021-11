João Cancelo e Renato Sanches fora da meia-final do playoff

João Cancelo e Renato Sanches são baixas confirmadas na meia-final do playoff, em março. Os dois jogadores estavam à beira de exclusão, e não conseguiram evitar novas admoestações no jogo com a Sérvia.O lateral do Manchester City viu o cartão amarelo logo nos minutos iniciais, quando derrubou Milenkovic. Já no segundo tempo, foi o médio do Lille que também não evitou a penalização quando derrubou Vlahovic no meio-campo.A situação dos cartões amarelos foi uma das principais preocupações de Fernando Santos nestes derradeiros jogos da fase qualificação. Aliás, em Dublin, o selecionador nacional até promoveu uma autêntica revolução na equipa para poupar titulares para o duelo com os sérvios.