João Mário destaca Cristiano Ronaldo: «No final acaba por decidir o mesmo homem de sempre...»

De regresso à Seleção Nacional, João Mário foi lançado na segunda metade do jogo com a Irlanda e acabou por ser consigo em campo que Portugal alcançou a reviravolta, com bis de Cristiano Ronaldo nos descontos. Foi um jogo decidido pelo "mesmo homem de sempre", como diz o médio, que na hora de analisar o encontro não poupou nos elogios ao capitão.





"Não há jogos fáceis hoje em dia. Temos de realçar o bom jogo da Irlanda. Criámos inúmeras oportunidades. Não conseguimos concretizar todas. No final, acaba por decidir o mesmo homem de sempre e é uma sorte tê-lo.Ele é decisivo. É a palavra ideal para ele, ele acredita e talvez seja esse o segredo. Tem uma força mental muito grande. Depois de falhar um penálti conseguiu decidir este jogo", destacou, à RTP3.O médio do Benfica lembrou ainda escassez de trabalho coletivo nesta (mini) preparação. "Acima de tudo é preciso entender que há pouco tempo. Na segunda-feira havia jogadores a chegar, na terça ainda houve jogadores a recuperar. Tivemos um dia para preparar o jogo. De realçar a qualidade dos jogadores da nossa selecção. Conseguiram os 3 pontos em condições difíceis."Quanto ao jogo com o Azerbaijão, João Mário assume que ter mais tempo para preparar pode ajudar a apresentar um jogo mais fluído. "Vamos ter mais dias de preparação e mais rotinas. Este jogo foi em condições especiais. Vamos ter mais tempo para falar e corrigir algunas aspectos."