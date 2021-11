João Moutinho lamenta ineficácia em Dublin: «Nunca jogamos para empatar»

João Moutinho, médio da Seleção Nacional, frisou que Portugal criou oportunidades para ganhar diante da Irlanda , mas que faltou eficácia. Ainda assim, sublinhou que a equipa das quinas só depende de si própria para chegar ao Mundial. "Criámos oportunidades, mas infelizmente não conseguimos marcar. Sabemos que dependemos de nós para chegar ao nosso grande objetivo, que é o apuramento para o Mundial", começou por dizer, à RTP3.O jogador do Wolverhampton referiu que a equipa não relaxou, mesmo sabendo que o empate seria um resultado positivo. "Nunca jogamos para empatar, jogamos sim para vencer todos os jogos. O mister decidiu que este onze era o ideal para fazer uma boa exibição e conseguir uma vitória. Infelizmente não conseguimos, mas saímos daqui de consciência tranquila, porque tentámos dar o nosso máximo dentro de campo para tentar a vitória. Agora é olhar para o próximo jogo, esse sim é o mais importante", frisou.Para Moutinho, o que faltou a Portugal para vencer foi... marcar: "Faltou-nos marcar golos, principalmente isso. Acabámos por criar uma ou duas ocasiões em que poderíamos ter feito golo, mas não o fizemos. Tentámos gerir o jogo de uma forma que nos conviesse a nós. Queríamos sair daqui com uma vitória, infelizmente não conseguimos mas saímos daqui com um empate e com o objetivo intacto, a depender só de nós. É aquilo que nós queríamos e agora vamos para o jogo com a Sérvia para obter bom resultado, que para nós é a vitória."O médio negou ainda que o jogo da Sérvia tivesse interferido na concentração dos jogadores no encontro de hoje. "Não acredito nisso, porque todos nós sabíamos que este jogo era importante. Apesar da última partida ser decisiva, nós focamo-nos sempre jogo a jogo, passo a passo e este era o jogo que tínhamos na qualificação. Agora passa a ser o da Sérvia, mas não pensamos nos jogos à frente, pensamos sim jogo a jogo, como disse. Foi isso que fizemos e infelizmente não conseguimos sair daqui com o resultado que queríamos, mas há que pensar na Sérvia", concluiu.