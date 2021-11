Jogadores sérvios doaram a instituição prémio recebido pela qualificação para o Mundial'2022

Promessa prometida e... cumprida. O presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, tinha prometido aos jogadores da seleção um prémio de um milhão de euros caso conseguissem o apuramento para o Campeonato do Mundo do Qatar, que irá realizar-se no próximo ano, qualificação que ficou assegurada com a vitória por 2-1 sobre Portugal na noite de domingo.Contudo, a rádio 'b92.net' avança esta segunda-feira que os jogadores decidiram doar esse montante a uma instituição que se dedica ao tratamento de crianças doentes naquele país dos Balcãs.