Jornal da Colômbia publica obituário da seleção e nem Carlos Queiroz foi esquecido

A Colômbia não conseguiu qualificar-se para o Mundial'2022 , tendo terminado no 6.º lugar da zona sul-americana, a apenas um ponto do Peru, que assegurou o 5.º posto e que dá acesso ao playoff frente ao quinto classificado da zona asiática.A seleção onde atuam Uribe e Luis Díaz até bateu a Venezuela, mas o resultado foi insuficiente para ultrapassar os peruanos na tabela, já que também venceram frente ao Paraguai.Em reação ao resultado, o jornal colombiano 'El Tiempo' publicou um obituário da seleção nacional do país, com algum humor à mistura, e não esqueceu o português Carlos Queiroz, que iniciou a qualificação com a formação cafetera."A seleção da Colômbia descansa na paz da eliminação. O presidente da Federação, os seus vice-presidentes, o selecionador Reinaldo Rivera e restante equipa técnica, o anterior selecionador Carlos Queiroz e o seu corpo técnico e os 42 futebolistas que jogaram a qualificação para o Mundial do Qatar convidam os adeptos para o velório e exéquias mundiais que se realizam a partir de hoje em todo o país. Por favor, não envie flores", pode ler-se.