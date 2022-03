Jornal polaco recorre a manual de instruções do IKEA para 'ajudar' seleção a vencer a Suécia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O 'Przeglad Sportowy' lançou esta terça-feira uma capa original e... inusitada. A seleção da Polónia defronta hoje a Suécia, pelas 19h45, e o jornal polaco resolveu dar algumas instruções - numeradas de um a cinco - à seleção, recorrendo ao formato utilizado pela empresa sueca IKEA na montagem de móveis.Ora, a primeira dica dada pelo 'Przeglad Sportowy' é a de acertar o onze inicial. Numa segunda fase, o objetivo é desmontar a resistência da defesa sueca, seguida da terceira parte essencial: marcar alguns golos. Mas como colocar a bola na baliza nem sempre é suficiente no futebol, a quarta sugestão também deverá ser útil: não sofrer qualquer golo. Finalmente, o quinto passo trata-se do objetivo principal, mas só acontecerá se todos os anteriores correrem como planeado: ir ao Qatar para disputar o Mundial'2022.A Polónia, comandada por Czeslaw Michniewicz, e a Suécia, de Jan Andersson, defrontam-se hoje pelas 19h45, no Estádio Slaski.