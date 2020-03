José Peseiro divulga primeira convocatória como selecionador da Venezuela

O treinador José Peseiro divulgou este domingo a sua primeira lista de convocados enquanto selecionador de futebol da Venezuela, para a qualificação rumo ao Mundial'2020, no Qatar, que inclui Ferraresi, do FC Porto B, e Murillo, do Tondela.

A estreia de José Peseiro no comando técnico da seleção da Venezuela na qualificação sul-americana para o Mundial'2020 será apadrinhada pela Colômbia, liderada pelo compatriota Carlos Queiroz, em 27 de março, em Barranquilha.

A Venezuela, que recorreu ao treinador português para substituir o venezuelano Rafael Dudamel, prossegue a fase de qualificação em 31 de março com a receção à seleção do Paraguai - que na primeira ronda recebe o Peru -, em Mérida.

Lista preliminar de 39 jogadores:

- Guarda-redes: Joel Graterol (América de Cali, Col), José Contreras (Táchira), Rafael Romo (Silkeborg IF, Din) e Wuilker Faríñez (Millionaires, Col).

- Defesas: Alexander González (CD Mirandés, Esp), Bernardo Añor (Caracas), Gabriel Benítez (Zulia), Chanceler Jhon (Brescia, Ita), Luis Mago (Chile, Chi), Mikel Villanueva (Málaga, Esp), Nahuel Ferraresi (FC Porto B, Por), Roberto Rosales (Leganés, Esp), Rolf Feltscher (LA Galaxy, EUA), Ronald Hernández (Aberdeen FC, Esc), Wilker Angel (Ajmat Grozni, Rus) e Yordan Osorio (Zenit, Rus).

- Médios: Adalberto Peñaranda (Watford, Ing), Arquimedes Figuera (César Vallejo, Per), Bernaldo Manzano (Bucaramanga, Col), Darwin Machís (Granada, Esp), Eduard Bello (Esportes Antofagasta, Chi), Jefferson Savarino (Atlético Mineiro, Bra), Jhon Murillo (CD Tondela, Por), Juanpi Añor (Málaga, Esp), Junior Moreno (DC United, EUA), Luis Seijas (Santa Fe, Col), Renzo Zambrano (Portland Timbers, EUA), Romulo Otero (Atlético Mineiro, Bra), Ronaldo Lucena (Jaguares FC, Col), Samuel Sosa (AD Alcorcón, Esp), Sergio Córdoba (Augsburgo, Ale), Tomás Rincón (Torino, Ita), Yangel Herrera (Granada, Esp) e Yeferson Soteldo (Santos, Bra).

- Avançados: Andrés Ponce (Ajmat Grozni, Rus), Fernando Aristeguieta (Monarcas Morelia, Mex), Jan Hurtado (Boca Juniors, Arg), Jhonder Cádiz (Dijon, Fra) e Salomón Rondón (Dalian Yifang, Chi).