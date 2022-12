Kátia Aveiro: «Pior Copa de todos os tempos... que nos presenteou com uma grande final»

Kátia Aveiro considerou que o Mundial'2022 foi "o pior de todos os tempos" mas disse que o Argentina-França foi uma "grande final". Numa storie no Instagram, a irmã de Cristiano Ronaldo deu os parabéns aos argentinos pela conquista da prova."Pior Copa de todos os tempos... que nos presenteou felizmente com uma grande final. Que jogo. Parabéns à Argentina", disse Kátia Aveiro, elogiando Mbappé, autor de um hat trick na final e melhor marcador do Mundial'2022, com oito golos: "surreal este menino. Que futuro brilhante te espera. Incrível."