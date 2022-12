Kátia Aveiro: «Todos os portugueses deviam desfrutar desta fase final da carreira do Cristiano»

Kátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, assistiu in loco ao encontro de Portugal com a Coreia do Sul e garantiu que "uma derrota nunca é bom" mas aludiu ao facto da Seleção Nacional passar em 1º lugar do grupo H aos oitavos de final do Mundial. Kátia revelou também que a mãe, Dolores Aveiro, está para chegar ao Qatar para estar com a família."Já temos uma bagagem de muitos anos. Sentimos a ansiedade. A minha mãe vibra desde o início da carreira do meu irmão. Nesta fase da carreira, ela já vai preparada para muita coisa. É só desfrutar deste Mundial, que possivelmente será o último Mundial dele. O foco é esse: desfrutar destes últimos momentos. É o que todos os portugueses deviam fazer: desfrutar desta fase final da carreira do Cristiano. Vou falar como portuguesa e não como irmã: acho que todos devemos ser gratos por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele trabalhou, por tudo aquilo que ele conquistou nos últimos anos. Não há nenhum português que tenha conquistado aquilo que ele conquistou. Sou uma portuguesa muito orgulhosa por aquilo que ele conquistou. Este é o Mundial para ficarmos com a tal nostalgia", referiu em declarações à CNN Portugal, acrescentando que já sente "saudade"."Fico emocionada porque é uma coisa que me toca muito. Esta fase final… Ele vai fazer 38 anos, possivelmente será o último Mundial dele e eu, como adepta de futebol e irmã, sinto já saudade. Vai ser muito difícil assistir aos jogos da Seleção quando ele sair. Já tenho aqui o meu filho, e também o meu sobrinho, para recordar os momentos que vamos deixar de viver", frisou a irmão de CR7.O sobrinho Dinis não teve dúvidas e sublinhou que o tio "Cristiano Ronaldo é o melhor jogador da história". "Devemos adorá-lo por aquilo que ele fez pela nossa seleção. Vamos ganhar este Mundial à custa dele e à custa dos jogadores da equipa", disse.