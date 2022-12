Lloris revela troca de mensagens com Kane depois do penálti falhado no Inglaterra-França

Companheiros no Tottenham, Lloris e Harry Kane voltaram a encontrar-se recentemente nos quartos de final do Mundial, mas dessa vez como adversários: a França garantiu a passagem às meias finais ao vencer a Inglaterra (2-1) , num jogo em que o avançado apenas conseguiu marcar um dos dois penáltis que bateu , o que levou o guarda-redes - que tentou travar ambas as cobranças - a consolá-lo através de uma troca de mensagens."Conversámos por mensagens depois do jogo, mas não foi fácil encontrar palavras. Acho que ele [Kane] precisava de descansar. É um momento difícil para a seleção inglesa e para o Harry, mas ele deve estar orgulhoso daquilo que fez pela equipa. Na história do futebol, muitos jogadores de topo já falharam penáltis importantes. Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé... Não tenho dúvidas de que Kane vai levantar a cabeça e ajudar o Tottenham e a seleção a brilharem", disse o guardião, citado pela rádio 'talkSPORT'.A França volta a entrar em campo esta quarta-feira, pelas 19 horas, nas meias finais do Mundial frente a Marrocos.