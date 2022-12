Lothar Matthäus diz sentir "pena" por Ronaldo: «É um grande fracasso do Mundial, o oposto de Messi»

Lothar Matthäus é um dos grandes jogadores da história da Alemanha e também do futebol. O campeão do Mundo e da Europa pela Mannschaft analisou o Qatar'2022 e viu um Lionel Messi a sobressair ao contrário do capitão da seleção portuguesa."Claramente, o Cristiano Ronaldo é um grande fracasso do Mundial, o oposto de Messi. O ego prejudicou a seleção e a ele próprio. Já foi um grande jogador, um goleador de classe mundial. Agora, danificou permanentemente o que alcançou. É difícil, para mim, imaginá-lo em qualquer clube. Eu até que sinto pena dele", frisou num artigo de opinião assinado no jornal 'Bild'.O antigo médio, de 61 anos, que participou em cinco Mundiais aproveitou também para criticar a equipa alemã. "O técnico da Holanda, Louis van Gaal, disse antes do primeiro jogo: 'Chega de braçadeiras 'One Love'. Ponto. A Federação alemã nunca colocou o ponto, apenas uma vírgula. Isso contribuiu para o desastre", resumiu, não se ficando por aí nas críticas à formação de Hansi Flick."A nossa equipa jogou melhor do que muitos avaliaram. Mas não quero protegê-los totalmente, é claro que há erros desportivos que foram cometidos. No entanto, havia outros ruídos de fundo que atrapalhavam o foco no futebol – e é disso que se trata um Campeonato do Mundo", sublinhou Matthäus.