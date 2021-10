Luc Holtz e o primeiro penálti para Portugal: «Vimos que o jogador estava fora da área»

Luc Holtz lamentou o mau arranque da seleção luxemburguesa frente a uma equipa que diz ser de "classe mundial".





"É, obviamente, uma deceção para nós. Ao fim de 10 minutos, já estava 2-0. É difícil, porque depois nos restam 80 minutos e Portugal jogou bem, é uma equipa muito forte, de classe mundial. Ajudámo-los um pouco, porque sobretudo no primeiro tempo jogámos 'à bolinha', não procurámos a profundidade, tivemos mais a bola nos pés do que no espaço, o que Portugal queria. O resultado é perfeitamente lógico", começou por referir, após a goleada diante de Portugal , para depois comentar o lance que dá o primeiro penálti à equipa das Quinas."Reclamámos, porque vimos que o jogador estava fora da área. Pergunto-me para que serve o VAR. Se fecharmos os olhos e dermos o penálti, só porque sim, isso não vai retirar nada à prestação de Portugal. Mas pergunto-me, quem controla tudo isto? Talvez comprar-lhes uns óculos, não sei. Disseram-me que estava na área. É uma decisão humana, mantenho o que disse no início sobre o VAR, são decisões humanas e hoje foi só mais uma", vincou, antes de abordar a diferença entre os dois conjuntos.

"Estou convencido de que, no futebol, a precisão e a velocidade são as duas coisas mais importantes. Hoje vimos uma equipa muito precisa e que corria muito depressa com e sem bola, enquanto nós arrastávamo-nos. Houve uma clara diferença nesse aspeto", concluiu.