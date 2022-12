Mãe de António Silva: «Já chorei uma vez e amanhã se calhar vai acontecer de novo...»

António Silva é o mais jovem jogador entre a comitiva de Portugal no Qatar para o Mundial'2022. À CNN Portugal, o irmão e o pai do central do Benfica falam em "sonho tornado realidade", e a mãe assume que vai ser difícil segurar as lágrimas no duelo entre a Seleção Nacional e a Coreia do Sul, que se joga esta sexta-feira pelas 15 horas."É um sonho tornado realidade. Ele já andava atrás disto há muito tempo e agora é desfrutar do momento", garantiu o irmão de António Silva. "Quando o Benfica o elege como um jogador de potencial, começámos a acreditar ano após ano. É sempre um sonho. As coisas foram acontecendo e agora é um sonho que se tornou realidade", acrescentou o pai."Se amanhã o meu menino entrar em campo, quero que o jogo corra bem. Irei estar a torcer por ele, pela equipa. O fundamental é que Portugal volte a ganhar, sonhamos estar cá no dia 18 para festejar com eles. Segurar as lágrimas? Já chorei uma vez na final da Youth League, e amanhã se calhar vai acontecer de novo. É um sonho ver tanta gente a cantar o hino nacional, e o facto de ele estar ali...", referiu a mãe do jovem, de 19 anos.Até ao momento, recorde-se, António Silva não somou qualquer minuto no Mundial'2022.