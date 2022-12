Maguire revela mensagem que recebeu de Ten Hag durante o Mundial'2022

Ausente dos trabalhos do Manchester United por estar a representar a Inglaterra no Mundial'2022, Harry Maguire revelou algumas das mensagens que tem recebido durante esse período, revelando que até Erik ten Hag, treinador dos red devils que nos últimos meses o afastou do onze inicial, já lhe desejou felicidades."Estou a viver um sonho, a fazer tudo o que sempre quis. O próximo passo na minha carreira é ganhar títulos. O último ano foi difícil, não estive tão bem como nas cinco temporadas anteriores. Mas ao longo de uma carreira, só Ronaldo e Messi é que não viveram momentos menos bons", assumiu o central dos três leões, antes de divulgar as mensagens que tem recebido."Dizem para me focar na seleção inglesa enquanto estou fora. Já recebi várias mensagens simpáticas [vindas de Manchester] a dizer que tenho jogado bem e a dar-me os parabéns por termos chegado aos 'quartos'. É bom ler isso. Tenho a certeza que toda a gente [em Manchester] vai ver os jogos, mas sei que Ten Hag vai estar a apoiar a Holanda... É muito bom receber esse apoio", rematou.A Inglaterra, recorde-se, defronta a França nos 'quartos' do Mundial, num duelo marcado para sábado, dia 10, pelas 19 horas.