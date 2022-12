Mais uma 'vítima' do Mundial: Czeslaw Michniewicz deixa seleção da Polónia

[KOMUNIKAT]

Polski Zwiazek Pilki Noznej informuje, ze z dniem 31 grudnia 2022 roku Czeslaw Michniewicz przestanie pelnic funkcje selekcjonera reprezentacji Polski.

Wiecej. ?? — PZPN (@pzpn_pl) December 22, 2022

Mais uma 'vítima' do Mundial: a Polónia anunciou, esta quinta-feira, que o selecionador Czeslaw Michniewicz, que chegou à seleção em janeiro deste ano para substituir Paulo Sousa e orientou a equipa na prova no Qatar, vai deixar o comando técnico no final do seu contrato, a 31 de dezembro.A Polónia não foi além dos 'oitavos' do Mundial, tendo sido eliminada pela França (1-3) , depois de ter terminado a fase de grupos no 2.º lugar, atrás de Argentina e à frente de México e Arábia Saudita."Gostaríamos de agradecer a Czeslaw Michniewicz pelos 11 meses de trabalho. Como sabemos, o treinador assumiu a equipa num momento muito difícil e, apesar dessas circunstâncias, conseguiu a qualificação para o Mundial e manteve a vaga entre a elite da Liga das Nações", referiu Cezary Kulesza, o presidente da Federação polaca.E acrescentou: "Além disso, levou a seleção à primeira fase a eliminar de um Mundial em 36 anos. Por isso, merece o nosso agradecimento. No entanto, após muitas reuniões e análises, decidimos encerrar a nossa cooperação".