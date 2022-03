Mancini: «Assim como o Europeu foi a melhor experiência da minha vida, esta foi a maior deceção»

Roberto Mancini fez uma comparação entre a conquista do Euro'2020 com a seleção italiana em julho último e a derrota desta quinta-feira com a Macedónia do Norte que deixa os transalpinos de fora de um Mundial pela segunda vez consecutiva."Assim como o Euro'2020 foi a experiência mais maravilhosa da minha vida profissional, esta foi a maior deceção. Não podemos dizer nada. Isto é futebol, às vezes acontecem coisas incríveis. Em primeiro lugar nem devíamos estar aqui, mas fizemos tudo o que podíamos para vencer e é difícil até falar sobre isso", começou por referir o selecionador italiano após o encontro."A vitória no Euro foi absolutamente merecida, praticámos um grande futebol. Alguma da fortuna que tivemos naquele torneio transformou-se em total e completo azar, porque algumas coisas inacreditáveis ??aconteceram a partir de setembro", acrescentou, no final de um encontro em que os transalpinos fizeram 32 remates, tendo voltado a lamentar a falta de sorte."Hoje pareceu quase que sofrer um golo aos 92 minutos era apropriado. Este é um grupo de bons jogadores e lamento por eles", frisou Mancini, sem querer pensar já no futuro à frente da squadra azzurra."Vamos ver. Penso que estão todos desapontados agora para falar sobre o futuro. Devo dizer que me importo mais com os meus jogadores agora do que em julho [depois da conquista do Europeu]. Este é um momento tão difícil, o meu carinho por eles é imenso. É muito cedo para dizer o que acontecerá a seguir. Este é um plantel de grandes jogadores com um futuro brilhante", reconheceu.