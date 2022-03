Marco Verratti depois da derrota da Itália: «Não insultem os jogadores, sobretudo os mais novos»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marco Verratti (@marco_verratti92)

A seleção de Itália perdeu com a Macedónia do Norte e não vai ao Mundial deste ano no Qatar, um desaire que deixou os adeptos italianos em choque. Numa era em que as redes sociais deixam os jogadores à distância de um clique, muitos futebolistas 'squadra azzurra' têm recebido insultos e Marco Verratti deixou um apelo nas redes sociais."Quando se ganha é fácil agradecer a todos. Quero fazê-lo hoje, depois de uma eliminação que nos privará da competição, a mais bonita e emocionante para nós jogadores, mas acima de tudo para todos os adeptos italianos do mundo. Queria agradecer a todos, funcionários, jogadores e todas as pessoas que trabalham com paixão e entusiasmo na seleção", começou por explicar o médio defensivo do PSG, no Instagram."Infelizmente, a vida e o futebol nem sempre andam de mãos dadas com as expectativas, os objetivos ou os sonhos que cada um de nós tem. A deceção agora é grande, mas já mostrámos que com trabalho, paixão e coração tudo é possível. Na vida ou no futebol, seja depois de uma grande vitória como a do último verão ou depois de uma grande derrota, deve-se sempre continuar a lutar. O futebol é a nossa paixão e tenho a certeza que vamos continuar a dar tudo de nós para termos mais satisfação todos juntos", prosseguiu o jogador, de 29 anos.Depois, Verratti deixou um pedido: "Última coisa: não acho que a melhor maneira seja insultar toda a gente, porque cada um de nós deu o seu melhor (infelizmente não foi suficiente). Acima de tudo, deixem os mais novos em paz, se querem realmente insultar, insultem os 'mais velhos' porque às vezes esquecem-se que somos pessoas como todos vocês, pessoas muito normais e que encontramos as maiores emoções nas pequenas coisas."