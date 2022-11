Matheus Nunes e a estreia no Mundial: «Sonhava desde pequeno com este momento»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Matheus (@matheusnunes73)

Matheus Nunes recorreu, esta terça-feira, às redes sociais para assinalar a vitória de Portugal diante do Uruguai (2-0) e a sua estreia num Mundial pela Seleção Nacional, assumindo que era um momento com o qual "sonhava desde pequeno"."Sonhava desde pequeno com este momento que por muitas vezes pareceu impossível de acontecer. Jogar o Mundial é o sonho de qualquer miúdo. Poder ajudar Portugal a passar para a próxima fase com mais uma vitória foi a cereja no topo do bolo. Juntos!", escreveu o médio do Wolverhampton, numa publicação onde conta, entre outras tantas, com respostas de Pedro Porro - "Mais do que merecido, irmão!" - e André Paulo, seus antigos companheiros no Sporting, assim como de Nélson Semedo.