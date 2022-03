Matheus Nunes: «O golo não saberia da mesma forma se não tivéssemos passado»

Matheus Nunes fechou a vitória de Portugal frente à Turquia ao fazer o 3-1 final aos 90'+4 e, no final da partida, destacou o trabalho realizado pela equipa e o bom início de jogo da equipa das Quinas."Concentrados desde início de jogo com o intuito de buscar a vitória. Conseguimos e agora é descansar bem. A Macedónia do Norte merece todo o nosso respeito. Temos de estar cientes da qualidade porque eliminaram a Itália", começou por referir."Boa entrada de Portugal no jogo, mas não só o início. Também o estilo de posse após o descanso. Grande penalidade foi um momento de tensão para as duas equipas", acrescentou."Foi um resultado muito importante, queríamos a vitória, trabalhámos bem desde o início e vencemos com justiça. O próximo jogo será uma final.""Lance do penálti foi um momento de pressão para as duas equipas. Tínhamos confiança que o Diogo Costa podia defender, mas não foi necessário.""Sempre estivemos focados, mesmo na fase de grupos. Não conseguimos anteriormente, mas estamos no playoff e focados em chegar ao Qatar.""O golo foi um momento incrível, mas a vitória soube ainda melhor. O golo não saberia da mesma forma se não tivéssemos passado.""Não se pode pensar assim. A Macedónia tem qualidade e temos de nos preparar bem", concluiu.