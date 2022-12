Médio marroquino festeja passagem aos 'quartos' do Mundial com Gavi... ao ombro

Sofyan Amrabat foi, esta terça-feira, uma das grandes figuras da vitória nos penáltis de Marrocos diante da Espanha nos 'oitavos' do Mundial e, horas depois de ter anotado uma exibição de encher o olho, festejou nas redes sociais a passagem da sua seleção aos 'quartos' com uma imagem... peculiar.No 'story' em questão, partilhado por Amrabat, este está representado como sendo um guerreiro e aparece com uma espada na mão esquerda, enquanto a direita agarra Gavi, que surge... ao ombro do marroquino. Em segundo plano, é ainda visível a cara de desalento de um outro jogador espanhol.Recorde-se que Portugal, que ontem goleou a Suíça (6-1) no último jogo dos 'oitavos' do Mundial, é o adversário de Marrocos nos quartos de final da prova. O encontro está marcado para sábado, dia 10, pelas 15 horas.