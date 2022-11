Membro da Federação uruguaia diz que Collina afirmou que o penálti no Portugal-Uruguai foi mal assinalado

Pierluigi Collina, presidente da Comissão de Arbitragem da FIFA, terá confidenciado com Alejandro Domínguez, líder da CONMEBOL (Confederação Sul-Americana de Futebol), que o penálti de sentencia o resultado do Portugal-Uruguai, na segunda jornada da fase de grupos do Mundial'2022, foi mal assinalado pelo árbitro iraniano Alireza Fagahani."[Um golo pode tirar uma seleção de um Mundial...] Sim, claro que sim. E considero muito oportuna a sua questão até porque há decisões em que o VAR tem de intervir e não intervém, como por exemplo no jogo entre Equador e Holanda, no golo em que anulam ao Equador e neste caso o árbitro assinalou bem [não falta] e o VAR chama-o e depois tomam uma má decisão. O próprio presidente da Comissão [Pierluigi Collina] falou com [Massimo] Busacca, que acabou por reconhecer que foi uma má decisão [do árbitro]", começou por dizer Eduardo Ache, membro do Conselho Executivo da Federação Uruguaia de Futebol, em declarações ao 'Sport890'.E acrescentou: "O erro dele foi ter aceite uma opinião errada do VAR, que acabou por impedir que o Uruguai tivesse os restantes 9 minutos para empatar o jogo. A conclusão foi essa mesma que acabei de dizer, o próprio presidente da Comissão acabou por admitir a Alejandro Domínguez [presidente da CONMEBOL] que a decisão do juiz em voltar atrás no lance não foi acertada."