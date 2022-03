Mercado negro em funcionamento para o jogo com a Macedónia do Norte

A corrida desenfreada aos bilhetes levou a que, na Internet, muitos adeptos colocassem rapidamente ingressos à venda por preços bastante superiores aos que foram estipulados para a venda ao público.O mercado negro entrou logo em funcionamento mal se soube que a lotação estava para esgotar, havendo bilhetes para todo o tipo de preços. Em alguns casos, há até quem peça 100 euros por uma unidade, um valor bastante acima do máximo previsto.Já não há bilhetes para o Portugal-Macedónia do Norte. Os ingressos foram ontem colocados à venda no Dragão, nos supermercados Continente e nas plataformas da FPF, mas só duraram até meio da tarde, altura em que a Federação anunciou que a lotação para o jogo de todas as decisões já estava totalmente esgotada.No Dragão, a bilheteira abriu pelas 9 horas, mas já antes era possível perceber que a afluência ia ser grande. Cerca de 100 pessoas aguardaram desde bem cedo pelo início da venda, numa fila que foi ganhando dimensões ainda maiores com o avançar da manhã. Uma situação à qual os problemas que se verificaram nos terminais de multibanco não são, claro, alheias.No entanto, não foi só junto ao palco do encontro que se verificou o caos motivado pela corrida desenfreada aos bilhetes. Em muitas lojas Continente as filas tomaram proporções gigantes, algo que dificultou em larga escala o acesso ao próprio supermercado. Por outro lado, as plataformas da FPF, online, também registaram múltiplos problemas, havendo períodos em que o acesso a estas era impossível.Em todo o caso, apesar dos atrasos, a venda fez-se a um ritmo elevado, como comprova a própria lotação esgotada em poucas horas. Assim sendo, perspetiva-se uma casa idêntica à que se verificou diante da Turquia, anteontem, onde estiveram 48.010 espectadores. Recorde-se que o Dragão nunca atingirá a sua capacidade máxima, atendendo à margem de segurança imposta pela UEFA para isolar o setor visitante.