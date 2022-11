Messi após derrota com a Arábia Saudita: «Começámos a fazer cruzamentos em desespero...»

Lionel Messi lamentou, esta terça-feira, a derrota da Argentina diante da Arábia Saudita (1-2) no jogo inaugural do grupo C do Mundial'2022, frisando que a equipa cometeu vários erros após o golo marcado."Somos um grupo unido e agora é altura de estarmos todos juntos. É preciso mostrar que somos fortes. Há muito tempo que não perdíamos e agora é preciso preprarar o jogo com o México. Nunca estivemos confortáveis, eles utilizaram muito bem a linha defensiva", começou por dizer o argentino após a partida, citado pelo 'AS'."Sabíamos que eles tinham jogadores muito bons e rápidos. Fizemos um golo muito cedo. As situações [do jogo] foram justas e na segunda parte cometemos erros que nos fizeram perder a vantagem. Não encontrámos o nosso jogo e começámos a fazer cruzamentos em desespero. Só dependemos de nós", acrescentou.Messi deixou ainda uma mensagem aos adeptos argentinos, pedindo-lhes que "confiem" na equipa. "Este grupo não vai dar nada por perdido e vai lutar nos próximos dois jogos. Sabemos que estamos obrigados [a vencer], mas já jogámos encontros com estas caraterísticas", rematou.