Messi sofre entrada 'assassina' frente à Venezuela: veja o lance

Lionel Messi foi alvo de uma entrada duríssima durante a partida entre Venezuela e Argentina, da qualificação sul-americana para o Mundial'2022.





#LaSeleccionEnRadio10 ?? | Por este patadón a Messi se fue expulsado Luis Martínez en @SeleVinotinto pic.twitter.com/Wt09ib0IW4 — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) September 3, 2021

Aos 28 minutos do encontro, o capitão da albiceleste foi atingido na perna esquerda por Adrián Martínez, que pouco antes havia entrado em campo para substituir o defesa do Arouca Sema Velázquez - saiu lesionado e deixou o relvado de maca.Num primeiro momento o árbitro da partida exibiu cartão amarelo ao defesa venezuelano, mas após ser alertado pelo VAR e ter consultado as imagens, reverteu a decisão e expulsou o jogador de 28 anos. Messi foi assistido e continuou em jogo.