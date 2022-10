Messi: «Vai ser o o meu último Mundial»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Messi revelou esta quinta-feira que não irá disputar mais qualquer Mundial além do que se vai realizar no Qatar."Se é o meu último Mundial? De certeza que sim", disse o craque argentino à televisão "Star+"."Estou a contar os dias para o Mundial. Há um pouco de ansiedade e nervosismo ao mesmo tempo. Querer que comece depressa, e o nervoso de estar ali, do que vai acontecer", referiu.