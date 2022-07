México: Chicharito Hernández já sabe que não vai ao Qatar

Ainda falta algum tempo para o Campeonato do Mundo do Qatar, mas as principais estrelas do mundo do futebol já não conseguem esconder a ansiedade pela aproximação ao grande certame. E todos têm esperança de estar na lista de eleitos dos respeitos selecionadores.

O mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, em sentido inverso, ficou a saber bem cedo que vai ver o Mudnial pela televisão. O jogador dos LA Galaxy, de 34 anos, falou via Zoom com o selecionador Tata Martino, que lhe deixou bem claro que vai apostar na dupla Raúl Jiménez e Rogelio Funes Mori . Os suplentes serão Henry Martín e Santiago Giménez.

A imprensa mexicana destaca que o selecionador quer continuar a contar com a dupla que tem sido mais utilizada e, por isso, Chicharito ficará de fora.

"Apenas um milagre o pode colocar no Mundial. Ou então uma lesão de um dos outros jogadores", realça o 'Record México'.