Mitrovic responde a Cristiano Ronaldo: «Pode estar chateado, mas a bola não entrou»

Autor do corte que alguma imprensa sérvia até já apelida de "lendário", o defesa Stefan Mitrovic abordou esta segunda-feira o polémico lance do final do Sérvia-Portugal e deixou claro que, no seu entender, o esférico não passou a linha, ao contrário daquilo que reclamou Cristiano Ronaldo, tal como toda a Seleção Nacional.





"O Cristiano Ronaldo tem a sua visão da situação, pode estar chateado. Mas não creio que a bola tenha entrado. Estamos felizes com o resultado, conseguimos um ponto no final. Mas não estamos satisfeitos, pois queríamos a vitória", declarou o antigo defesa do Benfica, à imprensa sérvia.