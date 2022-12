Modric de olho na final do Mundial: craque tem más lembranças do dia 18 de dezembro

A Croácia disputa esta terça-feira, pelas 19 horas, as meias finais do Mundial frente à Argentina, num dia naturalmente especial para todos os que vão pisar o relvado do Lusail Stadium, mas que para alguns, como Modric, tem outro significado importante, mais especificamente pela data em que se vai jogar a final.Isto porque foi a 18 de dezembro de 1990, dia em que se disputa o derradeiro jogo do Mundial - entre o vencedor do Argentina-Croácia e o vencedor do França-Marrocos -, que o avô do craque croata foi assassinado.No documentário 'Captains', lançado este ano pela FIFA, Modric aborda esse mesmo assunto, lembrando o avô e frisando que "fica triste" por este não poder ver tudo o que o neto conquistou. "Ainda me lembro bem do meu avô. Era o meu protetor. Tenho o mesmo nome dele. Fico triste por ele não poder ver tudo o que conquistei, mas com certeza que ele estará lá em cima a olhar e a torcer por mim. Sei que está orgulhoso", explicou.