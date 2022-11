Mohammed Kudus: «O Neymar não é melhor do que eu, é apenas mais famoso»

Mohammed Kudus abordou esta quarta-feira o jogo com Portugal, que marca a estreia do Gana no Mundial'2022, mas recordou também o jogo com o Brasil, de caráter particular, disputado em França no passado mês de setembro.O médio do Ajax foi polémico ao comparar-se... a Neymar. "Hoje ele não é melhor do que eu. É apenas um jogador mais famoso, só isso", deu conta em conferência de imprensa, depois de ter trocado vários insultos durante a partida vencida pela canarinha (3-0), propiciando ainda vários duelos mais 'quentes'."Ele estava a defender o seu país e eu estava a defender o meu. Eu não queria deixá-lo empurrar-me. O que o torna melhor, por enquanto, é que ele conquistou muito. Podemos encontrar-nos novamente. Eu e o Neymar, na parte dois. Tenho certeza que ele iria gostar", brincou Kudus, de 22 anos, que esta temporada soma 10 golos em 21 encontros oficiais pelo Ajax.