Morata e a "trajetória incrível" de Ronaldo: «Ficaria feliz se ele ganhasse o Mundial»

Álvaro Morata é, até ao momento, o segundo melhor marcador do Mundial'2022 com três golos no mesmo número de jogos - em 126 minutos disputados - e, em entrevista ao 'AS', assume que trocaria a Bota de Ouro pelo título de campeão do Mundo, para além de confessar que gostaria de ver Cristiano Ronaldo a levantar o troféu da prova no Qatar."Qualquer pessoa da minha geração vai sempre dizer que Ronaldo e Messi são incríveis. Pessoalmente, também gosto de Neymar porque faz com que as pessoas gostem de o ver jogar. Quem gosta de futebol, pára o que está a fazer para ver Messi, Cristiano ou Neymar", começou por dizer, antes de abordar um eventual duelo com Argentina, Portugal ou Brasil."Oxalá não estejam nos seus dias caso nos encontrem. Pessoalmente, ficaria feliz se Cristiano ganhasse o Mundial, teve uma trajetória incrível. Mas também não ficaria triste se fossem os outros dois a ganhar, são grandes jogadores. Melhor ainda, só se eles os três nos dessem os parabéns no final", acrescentou.Questionado se trocaria a Bota de Ouro pelo título de campeão do Mundo, Morata não hesitou e até deixou uma mensagem... a Mbappé, o atual melhor marcador da competição. "Até levaria a Bota de Ouro de bicicleta até França se isso significasse que éramos campeões do Mundo!", rematou.