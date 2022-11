Morita em risco de falhar estreia do Japão no Mundial'2022 frente à Alemanha

Hidemasa Morita está em dúvida para a estreia do Japão no Mundial'2022 frente à Alemanha, que se joga na quarta-feira, dia 23, pelas 13 horas. O médio do Sporting já tinha falhado o último particular dos nipónicos com queixas no gémeo esquerdo.Segundo a imprensa desse país, Morita apenas realizou corridas leves nos últimos dias.Refira-se que, caso Morita seja dispensado, o selecionador japonês Hajime Moriyasu pode chamar um substituto até 24 horas antes do primeiro encontro dessa seleção.