Moutinho à margem do grupo no derradeiro treino antes do jogo no Luxemburgo

João Moutinho treinou esta segunda-feira à margem da seleção portuguesa, que realizou o derradeiro apronto na Cidade do Luxemburgo, onde na terça-feira vai disputar o terceiro encontro no Grupo A de qualificação para o Mundial'2022.

O jogador do Wolverhampton subiu ao relvado do Estádio Josy Barthel, para integrar os primeiros exercícios com bola junto do grupo das quinas, segundo o que foi possível visualizar durante os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, tendo, posteriormente, trabalhado à margem do grupo, algo que já tinha acontecido no treino de domingo em Belgrado, Sérvia, devido aos problemas físicos.

Pouco antes de se iniciar a primeira e única sessão no Luxemburgo, Fernando Santos deu conta, em conferência de imprensa, que existe uma grande probabilidade de Moutinho ser utilizado na partida que encerra a primeira tripla jornada de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo.

De resto, fora da comitiva lusa está o também médio Bruno Fernandes, que já seguiu viagem para Manchester, Inglaterra, uma vez que foi admoestado no encontro diante da Sérvia (2-2) e não poderia dar o contributo à equipa.

O encontro entre Portugal e o Luxemburgo está agendado para terça-feira, a partir das 19:45 (hora de Lisboa), na Cidade do Luxemburgo, e será dirigido pelo russo Sergei Ivanov.

A seleção nacional estreou-se no Grupo A da qualificação europeia com um triunfo sobre o Azerbaijão (1-0), em Turim, antes de ceder um empate na visita à Sérvia (2-2), em Belgrado.

Portugal divide o topo da classificação com a Sérvia, ambos com quatro pontos, logo seguidos pelo Luxemburgo (três), que no sábado se estreou na fase de apuramento com uma surpreendente vitória por 1-0 na visita à República da Irlanda. Em duas partidas realizadas, os irlandeses ainda não pontuaram, tal como o Azerbaijão, que tem apenas um jogo disputado.