«Mundial em novembro é a decisão mais ridícula alguma vez tomada»

Jonathan Barnett abordou o impacto que poderá ter no mercado de transferências a realização do Mundial no próximo outono, entre novembro e dezembro, no Qatar."É a mais ridícula decisão que foi alguma vez tomada. É uma loucura. Estamos todos habituados a ver todos os fãs ao sábado e domingo a ver as equipas, de repente chegaremos a novembro e tudo pára. Depois começam em janeiro? No início da época, as equipas a jogar bem nos primeiros jogos, e depois páram e podem perder terreno. Serão jogos muitas vezes duas vezes por semana...", começou por afirmar."No Médio Oriente o calor é ridículo mesmo naqueles meses. Os adeptos querem ver futebol, as equipas deles durante o inverno. Querem ver os clubes deles e ter o Mundial em junho... Se pode interferir com o mercado? Sim, pode... Veremos. Por exemplo, de repente um jogador pode lesionar-se no Mundial e o clube tem de comprar um novo jogador em janeiro, aí muita coisa muda", disse o líder da Stellar Sports a