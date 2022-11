Mundial'2022: Bélgica vai esconder a palavra amor após proibição da FIFA

A Bélgica, proibida pela FIFA de usar no seu segundo equipamento a inscrição 'love' (amor), vai ocultar essa palavra, informou esta terça-feira a Federação belga de futebol (RBFA).

A solução foi a de colocar uma etiqueta na zona na parte detrás da gola, parte em que estava inscrita a palavra amor.

"É triste, mas a FIFA não nos deixa escolher. De resto, o equipamento permanece inalterado", comentou o diretor-geral da RBFA, Peter Bossaert.

A camisola é "inspirada no célebre fogo de artificio do festival anual Tomorrowland, de música, que representa os valores da diversidade, igualdade e inclusão", explicou a RBFA durante a apresentação da camisola, ainda em setembro.

De acordo com a FIFA, é o facto de existir essa ligação ao festival de música na Bélgica que pode ser encarada como "publicidade" disfarçada.

Na segunda-feira, sete seleções europeias, entre as quais a belga, abdicaram de usar a braçadeira 'One Love' (um amor), de simbólico apoio à comunidade LGBTQ+.

Como outras seleções, a Bélgica cedeu às pressões da FIFA, que ameaçou as equipas com "sanções desportivas", em caso de infração das regras, neste caso em relação aos equipamentos.

A Bélgica tem a estreia no Mundial'2022 do Qatar na quarta-feira, dia em que defronta o Canadá às 22:00 locais (19:00 em Lisboa), na primeira jornada do Grupo F, jogando depois com Marrocos, no domingo, e com a Croácia, em 01 de dezembro.