Mundial'2022: Canadá coloca-se a dois pontos da fase final

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Canadá colocou-se na quarta-feira a dois pontos da fase final do Mundial de 2022, ao vencer por 2-0 no reduto de El Salvador, na 11.ª jornada da última fase de qualificação da zona CONCACAF.

Atiba Hutchinson, aos 66 minutos, e Jonathan David, aos 90+3, selaram o sexto triunfo consecutivo dos canadianos, que passaram a contar 25 pontos, mais oito do que o Panamá, quarto classificado, com três rondas por disputar.

Nas últimas três jornadas, em março, os líderes da tabela deslocam-se à Costa Rica, recebem a Jamaica e viajam ao Panamá, só necessitando de duas igualdades, sendo que, após 11 jogos, seguem invictos, com sete triunfos e quatro empates.

Na formação comandada pelo inglês John Herdman, o médio Stephen Eustáquio, recentemente emprestado pelo Paços de Ferreira ao FC Porto até final da temporada, foi titular, sendo substituído aos 80 minutos, por Mark Kaye.

Os canadianos, que procuram a segunda fase final, depois de em 1986, no México, terem perdido os três jogos disputados, continuam invictos e com mais quatro pontos do que os Estados Unidos e os mexicanos.

No Minnesota, a seleção comandada por Gregg Berhalter não teve dificuldades em bater as Honduras, que derrotou por 3-0, com tentos de Weston McKennie (oito minutos), Walker Zimmerman (37) e Christian Pulisic (67).

O lateral direito Reggie Cannon, jogador do Boavista, jogou os 90 minutos na seleção dos Estados Unidos, enquanto, nas Honduras, Bryan Rochez, do Nacional, entrou ao intervalo, e Jonathan Toro, da Académica, não saiu do banco.

No mítico Estádio Azteca, o México - que soma 16 presenças em Mundiais e esteve em todos desde 1994 - também venceu, por 1-0, na receção ao Panamá, graças a uma grande penalidade apontada pelo ex-benfiquista Raúl Jiménez, aos 80 minutos.

Os Estados Unidos, que procuram a 11.ª fase final e 'apagar' o falhanço de 2018, e o México somam agora mais quatro pontos do que os panamianos, que seguem no quarto lugar, de acesso a um 'play-off' internacional.

No outro jogo da ronda, a Costa Rica, quinta colocada, agora com 16 pontos, manteve-se na corrida, ao vencer por 1-0 na Jamaica, graças a um tento solitário de Joel Campbell, ex-jogador do Sporting, apontado aos 62 minutos.

Os três primeiros classificados da fase final da zona CONCACAF qualificam-se diretamente para o Qatar2022, enquanto o quarto vai disputar um 'play-off' intercontinental.