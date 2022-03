Mundial'2022: Dois testes positivos à Covid-19 na seleção italiana antes do arranque do playoff

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) anunciou esta terça-feira que dois elementos do staff da 'squadra azzurra' testaram positivo à Covid-19 "à entrada da concentração" da seleção, antes do arranque dos trabalhos de preparação para o playoff de acesso para o Mundial'2022.

"Durante as verificações de prevenção anti-Covid à entrada da concentração da Seleção Nacional, foram encontrados dois casos positivos entre elementos do staff. As pessoas foram prontamente isoladas e a reentrada [no complexo] foi organizada", pode ler-se na nota oficial publicada no site da FIGC.