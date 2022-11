'Mundo Deportivo' avança com acordo para Zidane assumir seleção francesa após o Mundial

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador gaulês, de 50 anos, está sem clube desde que deixou o Real Madrid em 2021, após conquistar três Liga dos Campeões.

Em outubro último, o técnico e antigo Bola de Ouro enquanto futebolista foi o próprio a assumir que o regresso aos bancos estava perto de suceder. "Está para breve, é mais um pouco. Saudades de ser treinador? Não, não estou longe do regresso", vincou à RMC Sport na altura.



Segundo a mesma fonte, Zidane tinha uma oferta do Paris Saint-Germain no último verão mas acabou por rejeitá-la, esperando por este momento.





Zinedine Zidane está a um passo de se tornar o próximo selecionado francês. O 'Mundo Deportivo' é o diário desportivo que o avança e garante que será realidade já a partir de janeiro, após o Campeonato do Mundo do Qatar, havendo um princípio de acordo para suceder a Didier Deschamps.