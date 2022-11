«Não te deixes fintar»: APAJO lança campanha contra o jogo online ilegal no arranque do Mundial

A Associação Portuguesa de Jogos e Apostas Online (APAJO) apresentou na segunda-feira a campanha "Não te deixes fintar", ação dedicada ao combate ao jogo ilegal online e que tem como principal objetivo alertar os consumidores portugueses para evitar sites onde estão em risco os jogadores, os seus depósitos, prémios e mesmo os seus dados pessoais."A Associação optou por fazer esta campanha pela positiva, focando os aspetos fortes da oferta licenciada em Portugal. Escolhemos esta altura para tentar falar diretamente com o consumidor, apelando a que tome decisões informadas, evitando inscrever-se e fazer depósitos em sites que não pretendem cumprir com os requisitos de proteção do consumidor, nem pagar impostos em Portugal, e que deliberadamente se querem fazer passar por legítimos, quando são ilegais no nosso país. Esperamos que a campanha possa ainda ter um efeito de recordação aos jogadores de que têm ao dispor em todos os operadores licenciados ferramentas para se imporem limites de depósito e jogo, como uma medida preventiva adicional para desfrutarem do Mundial com toda a segurança", atirou Ricardo Domingues, Presidente da APAJO.E continuou: "A legislação e regulamentação atual oferecem uma base e os operadores licenciados já têm vindo a fazer um bom trabalho de divulgação da oferta regulada e de disponibilização de produtos e serviços de qualidade. Agora será importante avançarmos para uma segunda fase em que se completa o portfólio de produtos, sub-produtos e funcionalidades, se mantém os direitos de divulgação e promoção da oferta legal e em que se agilizam os melhores processos de combate aos operadores não licenciados que continuam ativamente a procurar atingir o consumidor português."