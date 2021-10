Notícia Record: Diogo Jota vai falhar o Portugal-Luxemburgo

Diogo Jota vai falhar a receção de Portugal ao Luxemburgo, agendada para amanhã (19h45), no Estádio Algarve, apurou Record. O extremo do Liverpool está lesionado e não poderá dar o seu contributo à Seleção Nacional.





Recorde-se que Diogo Jota continua a contas com problemas musculares e já tinha falhado o particular com o Qatar no sábado. Fernando Santos já tinha revelado que a probabilidade de o jogador estar disponível para o encontro de amanhã era baixa.