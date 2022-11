Número de espectadores no Qatar-Equador causa polémica: assistência acima da capacidade e depois bancadas... despidas

O Mundial'2022 já começa com polémica à mistura. O jogo inaugural da competição que decorre no Qatar, que colocou a seleção anfitriã diante do Equador no Grupo A, foi anunciado pela organização que teria uma lotação de 67.632 mil adeptos nas bancadas do Estádio Al Bayt... recinto desportivo que tem 'apenas' capacidade para receber 60 mil pessoas nas bancadas.

Apesar da controvérsia nos números relativos aos números de adeptos presentes do estádio a assistir ao jogo, notou-se o ambiente de festa antes e logo após o apito inicial dado pelo árbitro italiano Daniele Orsato, atmosfera essa que rapidamente 'esfumou-se' com o desenrolar do encontro e com os dois golos apontados por Enner Valencia, figura equatoriana que decidiu o resultado final com um 'bis'. A partir desse momento, o do segundo golo, aos 31 minutos, foram vários os adeptos qataris que saíram do seu lugar e começaram a abandonar o estádio, deixando-o completamente despido de público nas bancadas.

Adeptos portugueses presentes no jogo de abertura do Mundial'2022