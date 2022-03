Nuno Mendes: «Jogar um Mundial é o sonho de qualquer jogador»

Nuno Mendes foi esta terça-feira lançado a titular por Fernando Santos para o derradeiro embate com a Macedónia, na final do playoff de acesso ao Mundial'2022, e no final assumiu que todos os jogadores estão preparados para alinhar de início na Seleção."O Raphael jogou com a Turquia, hoje joguei eu. Jogue quem jogue, a equipa tem de estar no máximo e representar dentro de campo", começou por dizer o lateral-esquerdo português, em declarações no final do encontro no Dragão."Tínhamos o pensamento que ia ser difícil. Era uma final, vinham com tudo e felizmente fomos nós que ganhámos. Estamos contentes. Foi difícil. Hoje em dia não há jogos fáceis. A Macedónia veio com tudo, mas levámos nós a vitória para casa. Como é óbvio, estamos muitos contentes. Era o que queríamos e conseguimos a vitória. Estamos no Mundial do Qatar, que era o grande objetivo. A meu ver não éramos favoritos. Foi uma final e ganhamos a final. Agora é dar continuidade e apresentarmo-nos da melhor forma nos próximos jogos.""O Bruno é um grande jogador, hoje com mais dois golos provou isso.""O jogo com a Sérvia foi muito triste, mas a equipa continuou muito unida, muito forte e a partir daí estivemos sempre juntos a acreditar que era possível este resultado que conseguimos hoje.""Jogar um Mundial é o sonho de qualquer jogador e vou-me preparar ao máximo para estar lá", terminou.