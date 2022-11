O cenário quase impossível que afastaria a Espanha e as contas da Alemanha para ainda se apurar

Fechada a segunda jornada do Grupo E do Mundial'2022, ainda não se pode dizer que a Espanha esteja apurada... mas quase. Apesar de não ter ganho diante da Alemanha e ter 4 pontos, a Roja tem tudo a seu favor, especialmente por causa da goleada à Costa Rica (7-0) que a deixou com uma margem bastante confortável caso as contas cheguem aos critérios de desempate.Para garantir o apuramento, a. Nesse caso, entrariam em consideração os golos marcados nos jogos do grupo, fazendo com que a Espanha fosse eliminada apenas caso a Alemanha conseguisse uma goleada das antigas à Costa Rica (de 7-0, por exemplo - isto caso o Japão vencesse por 1-0 no duelo com a Espanha)., tal como o empate (mas sempre com golos), desde que a Alemanha não vença por mais do que 1-0 ante a Costa Rica. A derrota japonesa implica desde logo o adeus à prova, já que do outro encontro pelo menos uma das duas equipas (Costa Rica ou Alemanha) somará pontos.. Seja por que resultado, mas tem de ganhar. Caso consiga os 3 pontos, a Mannschaft chega aos 4 e ficaria depois a esperar um brinde espanhol - sob forma de vitória ou empate sem golos ante os japoneses. Caso o empate seja com golos, a Alemanha teria como missão vencer por pelo menos dois de diferença. Aí conseguiria sempre o apuramento. Por outro lado, se o Japão ganhar, a Alemanha teria de derrotar a Costa Rica por muitos, de forma a inverter a pior diferença de golos que tem relativamente à Espanha (8-1 para 2-3), pois ambas ficariam com 4 pontos.E quanto à Costa Rica? Com os mesmos 3 pontos que o Japão, a formação da CONCACAF pode até empatar diante da Alemanha, mas nesse caso teria de esperar que os nipónicos fossem derrotados pela Espanha. Caso vençam diante da Alemanha, os ticos estão sempre apurados.