«O famoso pé quente!»: As reações à exibição de Bruno Fernandes contra a Macedónia do Norte

Bruno Fernandes foi a principal figura da vitória de Portugal sobre a Macedónia do Norte (2-0) , que garantiu a presença da Seleção Nacional no Mundial'2022. O médio apontou os dois golos do triunfo luso e, já no final do encontro, fez uma publicação nas redes sociais onde foi (muito) aplaudido pelos colegas de equipa... e não só."O famoso pé quente", comentou José Sá. Também Jefferson, antigo lateral do Sporting e companheiro de Bruno Fernandes nos leões atirou: "Vamos capitão!", numa publicação acompanhada de várias fotos da partida desta terça-feira, onde até Madjer, César Mourão e Matheus Nunes se renderam ao português.Com esta vitória, Portugal entra diretamente no pote 1 do sorteio do Mundial'2022, que se realiza na sexta-feira, dia 1 de abril.